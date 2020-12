L'Eredità, Massimo Cannoletta torna campione ma nella Ghigliottina trova una Spina: niente premio finale

10 dicembre 2020 a

Ancora show di Massimo Cannoletta a L'Eredità su Rai1. Il supercampione del quiz condotto da Flavio Insinna infatti è tornato a conquistare il titolo dopo la brevissima parentesi del giovane ingegnere Lorenzo. Una volta riconfermatosi campione, Massimo ha tentato il colpaccio nel gioco finale della Ghigliottina.

L'Eredità, Massimo Cannoletta si conferma campione in maniera rocambolesca

Con le parole Borgo, Francese, Industriale, Doppia, Detersivo, il divulgatore è partito da un montepremi di 210.000 euro scendendo tuttavia a 52.500. Cannoletta ha optato per la soluzione Polvere, che però non si è rivelata quella esatta. E così Flavio Insinna ha dato il via alla spiegazione, arrivando a rivelare la parola esatta in Spina. Nulla da fare e assalto ai 300mila euro solo rinviato. Massimo Cannoletta infatti tornerà venerdì 11 dicembre, sempre su Rai1 dalle 18,45.

