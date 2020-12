Stasera in tv 10 dicembre, su Italia1 Le Iene. L'omaggio a Paolo Rossi con intervista insieme a Tardelli, Conti e Graziani | Video

10 dicembre 2020 a

Torna l'appuntamento con Le Iene su Italia1, giovedì 10 dicembre andrà in onda dalle 21,20 la seconda puntata settimanale. Anche la trasmissione di Italia1 renderà omaggio a Paolo Rossi, l'eroe del mondiale del 1982, morto per un male incurabile all'età di 64 anni. Ad annunciarlo è stata sua moglie Federica. Le Iene riproporranno una vecchia intervista multipla con Marco Tardelli, Bruno Conti e Ciccio Graziani.

Intervista Paolo Rossi con i campioni

Nel corso dell'intervista si parla più che altro delle differenze tra il calcio di allora con quello di oggi, anche se ancora l'Italia non aveva vinto il suo quarto Mondiale in Germania nel 2006. Tra le curiosità dichiarate da Paolo Rossi anche quella sul momento più brutto del Mundial del 1982 in Spagna, vale a dire la sostituzione contro il Perù, match del girone eliminatorio terminato 1-1.

