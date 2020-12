Matrimonio a prima vista Italia 2020, Nicole Soria dietro le quinte: foto e video e spunta la danza sensuale

10 dicembre 2020 a

Nicole Soria, ex moglie di Andrea Ghiselli a Matrimonio a prima vista 2020, è ormai un personaggio social. Chiamata Queen dai suoi fan, la rossa milanese si è appena fidanzata con Roberto Rompietti. umbro di Terni, e anche lui ex concorrente del docureality di Real Time, dell'edizione precedente però. Su Instagram, una volta ripreso il suo account, Nicole veleggia verso i 100 mila follower. Soria ha da poco postato foto e video dietro le quinte.In uno di questi si lancia in un ballo sensuale.

"Ecco il primo dei due post che voglio dedicare al dietro le quinte di questa meravigliosa esperienza! Qua, un misto dei due giorni passati a Garzeno, nelle ore precedenti al matrimonio scorrendo verso destra trovate anche un paio di foto con le ragazze e due video", scrive Nicole Soria e si scatenano like e commenti dei fan.

