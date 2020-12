Stasera in tv 10 dicembre, su Tv8 in chiaro la finale di X Factor 2020: ospiti e anticipazioni | Video

10 dicembre 2020 a

a

a

Appuntamento con la musica su Tv8 dalle 21,15. Giovedì 10 dicembre infatti andrà in onda in chiaro la finale di X Factor 2020, quattordicesima edizione del talent show. Scopriremo chi si aggiudicherà un contratto discografico a 5 zeri per realizzare il proprio sogno. Sono 4 i talenti rimasti in gara: Casadilego per la squadra di Manuel, Naip per quella di Mika, i Lpom nella squadra di Manuel e Blind in quella di Emma. Per raggiungere la vittoria ci saranno tre manche da affrontare. Si inizierà con un duetto, con ciascun cantante si cimenterà in un brano insieme al proprio giudice.

Poi sarà il momento del Best Of, che consiste nel presentare i tre brani che meglio rappresentano il percorso del cantante. Alla fine, poi, sarà il turno dell’inedito. A ogni manche tuttavia ci sarà l’eliminazione e, quindi, alla fine saranno solo due a sfidarsi. Tra gli ospiti della finalissima Sofia Tornambene, vincitrice della scorsa edizione, con il suo nuovo singolo Solo. Sul palco, però, ci sarà spazio anche per Madame, diciottenne da tre dischi d’oro e un platino che nella scorsa puntata ha duettato con Blind, ma anche per una delle band italiane più amate: i Negramaro. Blind insieme a Emma si cimenterà in La fine di Tiziano Ferro e Nesli. Nella seconda manche, poi, canterà Bambino/Per me è importante dei Tiromancino e Cicatrici e Affari tuoi, due suoi inediti. Gran finale con Cuore nero. Casadilego, invece, duetterà con Hell Raton in Stan, canzone di Eminem e Dido. Si esibirà poi con Kitchen Sink dei Twenty One Pilots, Xanny di Billie Eilish e A case of you di Joni Mitchell. Arriverà poi il suo inedito Vittoria. I Little Pieces of Marmelade saranno accompagnati sul paco da Manuel Agnelli proprio in un brano del gruppo del loro giudice: Veleno. Il loro Best Of, poi, comprenderà I am the walrus dei Beatles, Bullet with Butterfly Wings degli Smashing Pumpkins e Gimme all your love degli Alabama Shakes. One Cup of Happiness è il loro inedito. Infine Naip, che canterà Lollipop insieme a Mika. Gli inediti Attenti al loop e Partecipo, insieme a Amandoti dei Cccp saranno i brani della seconda manche. Oh Oh Oh sarà l’inedito presentato nella eventuale finalissima.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.