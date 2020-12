Stasera in tv 10 dicembre, su Rai2 il docufilm Paolo Rossi Il campione è un sognatore che non si arrende mai: anticipazioni

10 dicembre 2020 a

a

a

E' cambiata inevitabilmente il palinsesto Rai per la scomparsa del mito Paolo Rossi, l'eroe azzurro del Mondiale 1982 vinto in Spagna. Su Rai2 infatti, a partire dalle 21,20 di giovedì 10 dicembre, andrà in onda il docufilm in prima visione assoluta, Paolo Rossi Il campione è un sognatore che non si arrende mai.

Il docufilm è stato presentato lo scorso anno al Mia - Il Mercato Internazionale dell'Audiovisivo, e ripercorre la vita e la carriera di Pablito attraverso le testimonianze di chi lo ha conosciuto, di chi è stato suo compagno di squadra e di chi lo ha sfidato, come Michel Platini e Roberto Baggio, Giancarlo Antognoni e Paulo Roberto Falcao, Antonio Cabrini e Marco Tardelli, Zico e Kalle Rummenigge, Diego Maradona e Pelè. Appuntamento da non perdere alle 21,20 su Rai2.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.