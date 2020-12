Maradona, il retroscena a Pomeriggio5: "L'ex fidanzata Rocio Oliva chiede un indennizzo di 6 milioni di dollari" | Video

10 dicembre 2020 a

a

a

Continua a far discutere la morte di Diego Armando Maradona. Se a Napoli giovedì 10 dicembre i partenopei giocheranno per la prima volta nello stadio intitolato al Pibe de Oro, dall'Argentina arrivano ancora polemiche. Una di queste è stata illustrata nel corso della puntata di giovedì 10 dicembre di Pomeriggio5, lo show di Canale5 condotto da Barbara D'Urso.

L'inviato in collegamento da Napoli ha raccontato i retroscena provenienti appunto da Buenos Aires: "L'ex fidanzata di Diego, Rocio Oliva, ha chiesto 6 milioni di dollari come indennizzo per i sei anni vissuti insieme a Maradona - ha spiegato - sarebbe il 30% degli introiti del fuoriclasse argentino in quei 6 anni". "E' da escludere - ha aggiunto - la riesumazione del corpo di Maradona".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.