Stasera in tv giovedì 10 dicembre 2020, su Rai Movie (canale 24) il film "The Circle" diretto da James Ponsoldt: la trama

Il tema della privacy è al centro del film “The Circle”, in onda su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) giovedì 10 dicembre alle ore 21.10.

Tratto dall’omonimo romanzo di Dave Eggers, con la regia di James Ponsoldt presenta un cast di primo piano che vede insieme Tom Hanks, Emma Watson, John Boyega e Karen Gillan.

Tra fantascienza e realtà The Circle è una importante società tecnologica proprietaria di un social network per cui va a lavorare la giovanissima Mae Holland. Una delle novità proposte da questa azienda è la Circle Video Delivery, una telecamera minuscola che sarà in grado di riproporre sui Social immagini in tempo reale e in altissima definizione. Utilissima in alcune circostanze però non mostra nessuna attenzione per la privacy delle persone.



