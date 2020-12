Giulia De Lellis e l'ex Andrea Damante, a Dubai con i nuovi amori. Per lei incidente insieme a Beretta: "Una cosa mai provata" | Foto

10 dicembre 2020 a

Piccolo incidente per Giulia De Lellis, che ha trascorso qualche giorno di vacanza a Dubai insieme al suo nuovo fidanzato, il rampollo Carlo Beretta. L'influencer e prossimamente attrice infatti ha ingerito per sbaglio in un noto ristorante di Dubai un peperoncino jalapeno, convinta che fosse un normale peperone: "E' stato terribile", ha spiegato in una storia su Instagram.

"Andiamo a mangiare in questo posto buonissimo e poi mi becco involontariamente un jalapeno. Io inizio a masticarlo, lo mando giù e vado a fuoco. Stavo soffocando, stavo per morire. Io non mangio piccante. Non riuscivo più a respirare, mi veniva da vomitare, il naso che colava, gli occhi che lacrimavano. Una cosa mai provata prima", ha raccontato. "Il cameriere ha notato questo mio problema abbastanza palese ed è stato molto carino, mi ha portato del gelato e del pane e mi sono ripresa”, ha concluso con accanto proprio Carlo Beretta che la prendeva ironicamente in giro. Curiosità da segnalare: anche l'ex fidanzato di Giulia, Andrea Damante, è stato in questi giorni a Dubai, con la sua nuova fiamma, la giovanissima modella Elisa Visari.

Lei comunque manda messaggi sempre dai social. Su una foto pubblicata su Instagram, la didascalia che accompagna l'immagine è: "Nella vita ottieni quello che hai il coraggio di chiedere". Chissà se si tratta di un messaggio per l'ex Andrea o per l'attuale compagno Carlo Beretta.

