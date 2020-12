Rai3, incidente domestico per il conduttore Roberto Vicaretti: Titolo V anticipa la pausa di Natale

10 dicembre 2020 a

a

a

A causa di un incidente domestico che ha provocato una lussazione alla spalla al conduttore Roberto Vicaretti, Titolo V anticipa la pausa prevista per le festività natalizie e, a partire da questo venerdì, la trasmissione non sarà in onda per tornare una settimana prima rispetto alla programmazione annunciata.

Titolo V, secondo quanto si apprende, sarà nuovamente in onda con inchieste inedite e tanti ospiti da venerdì 8 gennaio, alle 21.20, su Rai3, condotto dagli studi Rai di Napoli e Milano da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.