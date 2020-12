Paolo Rossi, rivediamolo in tv: così cambia la programmazione oggi giovedì 10 dicembre 2020

10 dicembre 2020 a

Morte di Paolo Rossi. Cambia la programmazione tv per la scomparsa dell'eroe mundial di oggi, giovedì 10 dicembre 2020. Rai, le reti Mediaset e Sky anche in serata renderanno omaggio a Paolo Rossi nei loro palinsesti.

Questa sera, in seconda serata su Rai2, al posto di "Una pezza di Lundini" andrà in onda uno speciale su Pablito. Su RaiPlay sono presenti in homepage tutti gli speciali dedicati al campione del Mundialito: la puntata speciale di Sfide con Alex Zanardi, le partite più belle, le interviste di Beppe Viola, la puntata di Blitz con Gianni Minà.

"Semplicemente Pablito" è il documentario a cura di SportMediaset che ricorda il campione del mondo nella consacrazione in serie A con le maglie di Vicenza, Perugia, Juventus e Milan e in nazionale col Mundial 82.



Sky Sport ha dedicato una programmazione speciale per ricordare Paolo Rossi che prosegue per tutta la serata e che proseguirà per tutto il fine settimana. Gli appuntamenti odierni, disponibili anche on demand: "I Signori del Calcio" con Giorgio Porrà e "Buffa racconta Storie Mondiali: Italia Mundial"

