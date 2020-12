Grande Fratello Vip 5, Selvaggia Roma contro Dayane Mello: "Sai solo rompere i co******". E Stefania Orlando le dà ragione | Video

10 dicembre 2020 a

Selvaggia Roma contro Dayane Mello. Le due donne sembrano essere in rotta di collisione all'interno della casa del Grande Fratello Vip. L'influencer romana e la top model brasiliana hanno avuto una discussione in giardino, con Selvaggia Roma che è rimasta infastidita da un atteggiamento di Dayane: "Stai cercando la ragione solo per rompere i co******", si è sfogata alla fine la Roma.

Al rientro in casa a dar man forte a Selvaggia anche Stefania Orlando, che mentre era impegnata a truccarsi, ha descritto lapidaria in appena tre parole l'atteggiamento che a suo dire la Mello ha sempre avuto in questo reality: "Provocazione, aggressione, vittima", ha sottolineato.

Vedremo come si svilupperanno le nuove dinamiche all'interno della casa. Intanto venerdì 11 dicembre nuova puntata in diretta condotta da Alfonso Signorini.

