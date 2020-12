Amici 20, Evandro spara a zero su Samuele Bersani e Carl Brave: Rudy Zerbi decide di non lavorare più con lui | Video

10 dicembre 2020 a

a

a

Momento di tensione ad Amici 20. Stavolta i protagonisti sono Evandro e il suo insegnante, Rudy Zerbi. Quest'ultimo ha assegnato al giovane cantante il brano Freak di Samuele Bersani. Un pezzo non proprio gradito a Evandro, accusato dallo stesso Zerbi di aver rilasciato parole inopportune durante la settimana proprio nei confronti di Bersani e di Carl Brave, autore di un altro brano assegnato da Rudy all'allievo.

L'esibizione di Evandro

Parole inappropriate verso questi artisti che sono state fatte ascoltare anche dagli altri concorrenti.

Aka7Even ha la voce più bella della scuola? Di sicuro per ora non rischia la sfida | Video

Il pubblico in studio non ha visto il video. Evandro ha provato a giustificarsi, dicendo di trovare la reazione di Rudy Zerbi un po' eccessiva. Il docente ha deciso di non lavorare più con lui, ora Evandro sceglierà se diventare un allievo di Arisa o di Anna Pettinelli.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.