Uomini e donne, anticipazioni giovedì 10 dicembre: Valentina a letto con Costantino e Nicola. Polemica in studio

Puntata incandescente a Uomini e donne su Canale5 dalle 14,45. Giovedì 10 dicembre infatti finirà nella bufera Valentina; la dama si sarebbe scambiata dei messaggi con il cavaliere Costantino e nel corso della puntata sono stati mostrati alcuni screenshot. Tra i due ci sarebbero stati rapporti intimi, e nei messaggi Valentina invitava l'uomo a non rivelare tutto.

Ma non c'è soltanto questo. Nel mirino finisce pure Nicola, non presente attualmente in trasmissione perché positivo al Covid. Sembra che anche con questo cavaliere ci sia stata intimità. E non solo. Valentina sarebbe già d'accordo con lui per uscire dal programma insieme. Ed è qui che viene tirato in ballo pure Maurizio, che sarebbe utilizzato dalla dama semplicemente per attendere il rientro di Nicola. Vedremo come Valentina si difenderà.

