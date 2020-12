Ascolti tv mercoledì 9 dicembre, Stanotte a Pompei di Alberto Angela vince anche in replica con 3.597.000 spettatori

10 dicembre 2020 a

Alberto Angela vince anche in replica. Stanotte a Pompei infatti andata in onda su Rai1 ha vinto gli ascolti della prima serata di mercoledì 9 dicembre grazie a 3.597.000 telespettatori e al 15,64% di share. Su Canale5 la terza puntata de Il silenzio dell'acqua 2 ha ottenuto 2.201.000 telespettatori e il 10,04% di share. Terzo gradino del podio per Rai3 che con Chi l’ha visto? ha interessato 2.179.000 telespettatori e il 9,6%. Italia1 con X-Men le origini - Wolverine ha registrato 1.764.000 telespettatori e il 7,01% di share, seguito da Rete4 con Stasera Italia Speciale, visto da 942.000 telespettatori pari al 4,05% e da Rai2 dove L’Alligatore ha conquistato 881.000 telespettatori e uno share del 3,68%.

"Stanotte a Pompei", Alberto Angela torna su Rai1 con un viaggio straordinario nella città che non mette di stupire

Tv8 con la replica della semifinale di X Factor ha raccolto davanti al video 623.000 telespettatori e il 2,79% mentre su La7 Atlantide ne ha totalizzati 560.000 con il 2,41%. Nove infine chiude la classifica degli ascolti del prime time di mercoledì 9 dicembre con Speciale Accordi & Disaccordi visto da 460.000 telespettatori pari all’1,8%.

