Uomini e donne, anticipazioni giovedì 10 dicembre: Valeria se ne va, Davide tra Beatrice e Chiara. La scelta è vicina

Si avvicina il momento decisivo per Davide Donadei a Uomini e donne. Puntata davvero interessante quella che riguarda il tronista (e non solo) giovedì 10 dicembre secondo le ultime anticipazioni.

"Il destino sotto l'albero" oggi in tv sostituisce la puntata di Uomini e Donne

Davide è innervosito perché ha origliato una conversazione tra il corteggiatore di Giorgio e altri in cui lo stesso Giorgio affermava che con Valeria (corteggiatrice di Donadei) avrebbe avuto un insistito gioco di sguardi. Valeria tuttavia è risentita da questa cosa e decide di andarsene. Ma Davide non si muove e la lascia andare senza rincorrerla. A questo punto Maria De Filippi chiede al ragazzo se sia interessato solo a Beatrice e Chiara. Davide conferma, non svela la scelta finale, nonostante la preferenza sia per ora sempre stata per Beatrice. Staremo a vedere. Appuntamento su Canale5 dalle 14,45.

