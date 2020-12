Belen Rodriguez, tensione con Spinalbese e lite con i paparazzi: lei rincorre i carabinieri per strada | Foto

10 dicembre 2020 a

Lite in strada tra Belen Rodriguez e i paparazzi. E' accaduto qualche giorno fa a Roma, durante un pomeriggio insieme al suo fidanzato Antonino Spinalbese. La showgirl argentina - seduta al tavolo in un bar - si è accorta della presenza dei fotografi. Infastidita, ha rincorso per strada tre carabinieri che passavano lì per caso e li ha chiamati a intervenire. Il tutto documentato dal settimanale Oggi.

Secondo il racconto del settimanale, la tensione già c'era al tavolo, visto che tra Belen e Antonino non si respirava la consueta aria di armonia. Insomma, qualche discussione e un po' di maretta nella coppia. Niente di grave tuttavia, visto che i due sono tornati insieme in hotel. L'episodio si è concluso con un verbale dei carabinieri stilato in mezz'ora.

