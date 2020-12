Il Paradiso delle signore, anticipazioni di giovedì 10 dicembre: Marcello in ansia, è costretto a fingere con Roberta

10 dicembre 2020 a

Torna l'appuntamento su Rai1 con Il Paradiso delle signore. Nella puntata di giovedì 10 dicembre in onda dalle 15,55, Roberta dice a Marcello che in occasione del Natale i suoi genitori vorrebbero conoscerlo, ma lui è in ansia perché sa di dover fingere con la donna che ama. Pietro non riesce ad accettare che la madre debba fare un lavoro umile, ma Vittorio cerca di convincere il nipote affinché parli con sua madre Beatrice e le faccia riprendere gli studi per ottenere il diploma.

Il Paradiso delle Signore, Silvia ha un malore e deve essere soccorsa da un medico

Ancora senza forze a causa degli psicofarmaci, Silvia si sente male nei pressi del Paradiso e viene soccorsa da Umberto, che riesce a convincere Federico a incontrare la madre. L'incontro avviene a Villa Guarnieri ed è presente anche Luciano. Appuntamento su Rai1 dalle 15,55.

