Beautiful, anticipazioni di giovedì 10 dicembre: Brooke affronta Ridge. Lite per la notte di Forrester con Shauna

Appuntamento ricco di colpi di scena giovedì 10 dicembre su Canale5 a Beautiful. Nella puntata di oggi in onda dalle 13,45 la protagonista è Brooke, che ha appena scoperto che Ridge ha passato la notte con Shauna. La Logan è furiosa e appena tornata a casa, scoppia una furiosa lite. D'altra parte Ridge l'accoglie con una cena a lume di candela, sicuro di passare una serata perfetta. Ma le cose non andranno come previsto da lui.

Beautiful, altro colpo di scena: Brooke scopre il tradimento di Ridge con Shauna

Intanto Bill Spencer dichiara a Shauna che nessuna delle sorelle Logan vorrà mai più niente a che fare né con lei e né con sua figlia Flo. Appuntamento dalle 13,45 su Canale5.

