Lotteria Italia, il biglietto estratto oggi mercoledì 9 dicembre ai Soliti Ignoti: vince 10mila euro

Il biglietto della Lotteria Italia che oggi, mercoledì 9 dicembre, vince 10mila euro è D 147964 venduto a Tortora in provincia di Cosenza. Come di consueto è stato Amadeus a dare lettura del codice vincente durante la puntata Soliti Ignoti, in onda su Rai 1. Al possessore del tagliando vanno 10mila euro, ennesima vincita giornaliera del concorso 2020. Saranno assegnati ancora due premi di tale entità, poi l'appuntamento è rinviato al 21 dicembre, quando i possessori del tagliando estratto quotidianamente otterranno 20mila euro. Accadrà fino al giorno di Natale. Per le vincite di prima categoria, invece, occorrerà attendere il 6 di gennaio, estrazione che assegnerà un primo premio da 5 milioni di euro.

