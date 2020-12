X Factor 2020, la finale: per gli scommettitori è una sfida fra il perugino Blind e Casadilego

09 dicembre 2020 a

I concorrenti rimasti in gara per la finale di X Factor 2020 che si disputerà giovedì sera 10 dicembre 2020, sono quattro, uno per ogni giudice: Casadilego per Hell Raton, N.A.I.P. per Mika, Blind per Emma e i Little Pieces of Marmelade per Manuel Agnelli. La puntata sarà divisa in tre blocchi: i duetti con i giudici, il “best of” e infine gli inediti.

La sfida, secondo gli analisti di Stanleybet.it è, come per la settima scorsa tutta tra Casadilego e Blind. Con una piccola differenza che ora è leggermente favorita la teramana. La giovanissima diciassettenne ora vale 2 volte la posta, seguita dal rapper perugino a 2,10. Una sfida che si riflette anche sui loro giudici con Hell Raton a 1,90 ed Emma a 2,00.

Il fattore sorpresa potrebbe essere determinato da Mika (4,50) con l’eclettico N.A.I.P. a quota 5,00. Chiude la classifica Manuel Agnelli a 10,00 con i Little Pieces of Marmelade altissimi a 12,00

