Stasera in tv mercoledì 9 dicembre 2020, "Euforia" film di Valeria Golino su Rai Movie: la trama

09 dicembre 2020 a

Appuntamento tv con il film di Valeria Golino regista di “Euforia”, alla seconda prova dopo “Miele”, in onda su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) stasera mercoledì 9 dicembre alle 21.10, con Riccardo Scamarcio e Valerio Mastandrea. Completano il cast Isabella Ferrari, Jasmine Trinca e Valentina Cervi.

Matteo è un giovane imprenditore di successo della new economy, spregiudicato, promiscuo e dinamico. Suo fratello Ettore, invece, è un uomo cauto, integro che vive ancora nella piccola cittadina di provincia dove entrambi sono nati e dove insegna matematica alle scuole medie. Sono due persone all’apparenza lontanissime.

La vita però li obbliga a riavvicinarsi e una situazione difficile diventa per i due fratelli l’occasione per conoscersi e scoprirsi sorprendentemente uniti, in un vortice di fragilità e tenerezza, paura ed euforia.



