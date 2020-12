Stasera in tv mercoledì 9 dicembre 2020, Gli stivaletti su Rai5 opera di Čajkovskij: anticipazioni

09 dicembre 2020 a

“Gli stivaletti” è un’opera comico-fantastica composta nel 1876 da Pëtr Il’ič Čajkovskij e ispirata a “La notte prima di Natale” di Nikolaj Gogol, fiaba ottocentesca russa. Si tratta di una fiaba scritta dal librettista Jakov Polonskij,

E’ l’opera che Rai Cultura propone per stasera mercoledì 9 dicembre alle 21.15 su Rai5. Al centro della trama sono le peripezie di Vakula il quale, sulla schiena del diavolo Bes, vola fino a Pietroburgo per rapire gli stivaletti della zarina e portarli alla capricciosa fidanzata Oksana. La messinscena di ambientazione natalizia, allestita al Teatro Lirico di Cagliari nel 2014 con la regia di Yuri Alexandrov, è ispirata alle creazioni di Fabergé e colpisce per la sontuosità delle scene e la magnificenza dei costumi. Maestro concertatore e direttore Donato Renzetti. Personaggi e interpreti sono Vakula: Ivaylo Mihaylov, Čub: Arutjun Kotchinian, Panas: Gregory Bonfatti, Pan Golova: Alexander Vassiliev, Bes: Mikolaj Zalasinski, Solocha: Irina Makarova, Oksana: Viktoria Yastrebova. Orchestra e Coro del Teatro Lirico di Cagliari. Regia di Yuri Alexandrov, regia tv di Annalisa Buttò.

