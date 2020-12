Stasera in tv, 9 dicembre, Accordi e Disaccordi su Nove: ospiti Domenico Arcuri e Andrea Crisanti

09 dicembre 2020 a

Stasera in tv, mercoledì 9 dicembre, su Nove va in onda "Accordi e Disaccordi" (ore 21,30). L’approfondimento di politica e attualità si allunga dai 60 minuti tradizionali ai 90 minuti. Andrea Scanzi e Luca Sommi con la partecipazione del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, avranno come ospiti Domenico Arcuri, commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, e Andrea Crisanti, il professore di Microbiologia clinica dell’Università di Padova. Non mancheranno le incursioni di Martina Dell'Ombra - l'attrice Federica Cacciola - con il suo quiz satirico "Chi vuol essere Dpcm".

"Stanotte a Pompei", Alberto Angela torna su Rai1 con un viaggio straordinario nella città che non mette di stupire

Al centro della puntata l’attualità del Coronavirus con focus sul piano vaccinale che il governo sta mettendo a punto per iniziare a somministrare le prime dosi già a gennaio, l’attuale situazione pandemica, alla vigilia di un periodo, quello delle feste di Natale, che rischia di vedere replicati alcuni errori del passato, se tutte le norme di contenimento appena emanate non verranno rispettate.

