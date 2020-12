Vaccino Covid, Ema: "Efficacia e sicurezza ok, il 29 dicembre il primo via libera"

09 dicembre 2020 a

La direttrice esecutiva dell’Ema, Agenzia europea del farmaco, Emer Cooke, in un’intervista al network Lena di cui fa parte Repubblica, dice che "non voglio pregiudicare il lavoro dei nostri esperti sui vaccini di Pfizer e Moderna, ma posso anticipare che la visione preliminare dei dati che abbiamo ricevuto il primo dicembre è positiva per quanto riguarda efficacia e sicurezza".

Spiega anche che "Probabilmente ci esprimeremo il 29 dicembre per Pfizer e il 12 gennaio per Moderna", e nello stesso tempo ammonisce che "il vaccino non è una bacchetta magica, la popolazione dovrà continuare a seguire tutte le restrizioni come mascherina, igiene e distanziamento perché all’inizio non ci saranno dosi per tutti e anche dopo, ancora per un certo periodo, fino a quando l’impatto del vaccino non sarà del tutto chiaro".

Il Regno Unito è arrivato prima dando l’autorizzazione d’emergenza, "noi abbiamo optato per l’autorizzazione condizionata perché si tratta di un processo che coinvolge i nostri esperti, il comitato farmacologico e quello di valutazione del rischio in modo da dare serie assicurazioni su sicurezza ed efficacia a beneficio di tutta la popolazione europea".

