X Factor 2020, Sofia Tornambene e i Negramaro ospiti nella finale del 10 dicembre

Conto alla rovescia per la finale di X Factor 2020, il talent show musicale in onda su Sky. A battersi fino all'ultima nota saranno Casadilego, N.A.I.P., Blind e i Little Pieces of Marmelade. L'appuntamento è domani alle ore 21.15 su Sky Uno. La finale sarà uno spettacolo a cui daranno il proprio contributo anche due ospiti. Il primo è Sofia Tornambene, vincitrice della tredicesima edizione di X Factor, quella della scorsa stagione,

L'allora diciassettenne di Civitanova Marche, in squadra con le Under Donne di Sfera Ebbasta, non ne sbagliò una. Presenterà il suo nuovo singolo dal titolo "Solo". Grande attesa poi anche per i Negramaro. La band guidata da Giuliano Sangiorgi porterà "Contatto": il decimo album in studio del gruppo. Non mancheranno, inoltre, i loro più grandi successi.

