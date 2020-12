Wanda Nara ancora nuda sul cavallo, il cappello non copre tutto il seno

09 dicembre 2020 a

Ancora una foto mozzafiato. Ancora una volta Wanda Nara completamente nuda e distesa in groppa ad un cavallo. Soltanto un cappello nasconde in parte il suo prosperoso seno. Naturalmente, come sempre, l'immagine finisce sul suo seguitissimo profilo Instagram e fa letteralmente impazzire i fun che la premiano con quasi 300mila like e una lunga serie di commenti. "Non c'è sensazione di libertà uguale a quella che provo quando sono a cavallo", questo il post della moglie di Mauro Icardi che accompagna l'immagine. Stavolta Wanda è distesa di schiena e non più a pancia in sotto, come il precedente scatto che aveva innescato la battuta di Luciana Littizzetto su cui si è scatenata la polemica social, alimentata anche da Selvaggia Lucarelli.

