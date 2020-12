Detto Fatto, ritorna Bianca Guaccero in tv oggi mercoledì 9 dicembre 2020: ecco cosa cambia

09 dicembre 2020 a

Ritorno in tv su Rai2 per il programma Detto Fatto. Riecco Bianca Guaccero dopo la sospensione del programma per la messa in onda del tutorial che insegnava a fare la spesa in modo sensuale e provocante. Il ritorno è fissato per oggi, mercoledì 9 dicembre 2020 alle ore 15.15.

"Ci vediamo domani alle 15:15", si legge nel post sul profilo Instagram. Confermato il cast composto da Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi.

Dopo la tempesta, c'è però una nuova squadra di autori e responsabili. Nei tutorial verranno proposte soluzioni pratiche e idee innovative ed è prevista la prsenza di esperti che risponderanno alle richieste del pubblico..

Linea editoriale a Gabriella Oberti, capo progetto di Rai2, proveniente dalla squadra di Mixer e di Minoli, con alle spalle programmi di successo come Il Collegio. Particolare attenzione sarà dedicata ai social.

