Uomini e Donne, anticipazioni di mercoledì 9 dicembre: Valentina, rapporti con Costantino e Nicola ed è caos in studio

Torna dopo la pausa il dating show di Canale 5

09 dicembre 2020 a

Uomini e Donne manca da quattro giorni e torna in tv, dopo la pausa legata alla festa dell'Immacolata, oggi mercoledì 9 dicembre 2020 su Canale 5 alle ore 14.45. Sarà una puntata infuocata.

La puntata odierna, secondo quanto spiegato dal Vicolo delle News, si aprirà con Gemma Galgani che sta continuando a frequentare Maurizio.. Fra loro c'è anche Valentina che mette in guardia Gemma proprio su Maurizio e sulle sue intenzioni rispetto alla dama di Torino.

Maurizio viene quindi accusato di prendere in giro Gemma e poi tutto si ribalta con un colpo di scena: usciranno fuori degli screenshot di una conversazione con Costantino, un cavaliere che ha partecipato al programma per poche settimane e con cui Valentina, pare, abbia avuto degli incontri intimi. Caos in studio e altro retroscena su Valentina. Pare, infatti, che la dama abbia avuto anche dei rapporti con Nicola, assente in puntata per covid e che i due fossero d’accordo per aspettare il suo ritorno e lasciare insieme il programma.

