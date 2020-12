Matrimonio a prima vista Italia 2021, le anticipazioni: comincia a gennaio con novità e conferme

Dopo il successo dell'ultima edizione arrivano prestissimo le nuove puntate

Matrimonio a prima vista Italia tornerà prestissimo con l'edizione 2021. Dopo il successo dell'ultimo docureality trasmesso in chiaro su Real Time il martedì in prima serata, partiranno a gennaio le nuove puntate della trasmissione che vede sposarsi coppie di sconosciuti individuate per "affinità" da un team di esperti. Quest'anno le coppie erano quelle formate da Gianluca e Sitara, Andrea e Nicole e Luca e Giorgia. Tutte e tre sono scoppiate, anche quella che si è formata dopo i divorzi avvenuti in trasmissione (Sitara e Andrea).

Secondo il sito specializzato Davide Maggio, Discovery Channel che ha già annunciato la nuova edizione sul suo portale ha svelato che si starebbe lavorando alla sesta edizione con alcune novità importanti e interessanti. Il programma sarà inizialmente trasmesso sulla piattaforma Discovery+ che prenderà il posto di Dplay+. Non è escluso che possano essere trasmesse anche in tv le puntate, si attendono sviluppi.

Il format è confermato, così come il team di esperti Mario Abis, Fabrizio Quattrini e Nada Loffredi che sceglieranno tre coppie che poi si uniranno in matrimonio e ne seguiranno il percorso. Dopo le nozze ecco quindi il viaggio e la convivenza per cinque settimane. Attesa per scoprire chi saranno i nuovi protagonisti.

