Fuori dal coro, Iva Zanicchi contro il premier Conte: "Si faccia l'esame di coscienza. C'è chi muore e lui pensa alla fidanzata disturbata" | Video

08 dicembre 2020 a

a

a

A Fuori dal coro, il programma di approfondimento condotto da Mario Giordano su Rete 4, durissimo attacco di Iva Zanicchi al premier Giuseppe Conte. Alla cantante, che è stata ricoverata in ospedale a causa del Covid e ha vissuto giorni molto complicati, non sono andate giù le parole del presidente del Consiglio sulla vicenda della sua compagna, che si è sentita particolarmente infastidita a causa dei giornalisti.

"Mentre stavo male in ospedale, lui poverino era disperato, perché la sua fidanzata veniva disturbata. Ma io sto morendo e lui fa una conferenza stampa con tutti i giornalisti e dice che la poverina era disturbata dai giornalisti?". Poi si rivolge direttamente a Conte: "Ma scusi, lei è una persona intelligente, una persona per bene, ma si faccia un esame di coscienza. Se la faccia davvero, è Natale, per favore".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.