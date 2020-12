Cartabianca, sondaggio shock sul vaccino: il 30% degli italiani non lo vuole, il 22 indeciso. Galli: "Se aderisce poca gente non fermeremo il virus"

08 dicembre 2020 a

Sondaggio shock divulgato durante Cartabianca, il programma di approfondimento e confronto condotto da Bianca Berlinguer su Rai 3. Nel giorno in cui il Regno Unito ha iniziato la campagna di vaccinazione anti Covid, la trasmissione ha diffuso i dati delle opinioni degli italiani. Alla domanda Lei ha intenzione di fare il vaccino per il Covid?, il 48% risponde sì, il 30% dice no e il 22% non so. Quindi nel complesso il 52% degli italiani è favorevole o pienamente convinto di sottoporsi al vaccino.

Il professor Massimo Galli, direttore del reparto di Malattie infettive del Sacco di Milano: "Il vaccino contro il Covid ha una responsabilità sociale, se si vaccina poca gente non fermeremo il virus. Dovremo essere chiari e convincenti, sperando che anche questo non diventi un ambito di scontro politico di tipo elettorale".

