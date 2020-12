Stasera in tv 8 dicembre, su Rai 4 il film La settima Musa. La trama

08 dicembre 2020 a

Stasera in tv, 8 dicembre, su Rai 4, a partire dalle ore 21.10 il film dal titolo La settima Musa. Si tratta di un horror del 2017, produzione spagnola. La regia è a cura di Jaume Balaguerò e del cast fanno parte Elliot Cowan, Franka Potente, Ana Ularu, Joanne Whalley, Christopher Lloyd. La trama. Il professor Solomon ha un incubo molto ricorrente: sogna una donna che viene uccisa. Improvvisamente scopre che anche Rachel ha gli stessi incubi e allora inizia con lei a indagare per cercare di scoprire quale è l'identità della vittima. Ovviamente non mancano colpi di scena e sorprese.

