Stasera in tv, martedì 8 dicembre, su Iris il film La stella di latta: la trama

Stasera in tv, oggi martedì 8 dicembre 2020, su Iris va in onda il film "La stella di latta" (ore 21). Pellicola western del 1973, regia di Andrew McLaglen, nel cast ci sono John Wayne, Gary Grimes, Neville Brand, George Kennedy.

La trama: Johnny Cahill, solerte e scrupoloso sceriffo in una cittadina a Nord di Durango, trascura i suoi figli, il piccolo Billy Joe e il diciassettenne Danny. Per fare dispetto al padre, i due ragazzi si fanno coinvolgere nell'astuto piano di tre rapinatori, capeggiati dal vecchio Fraser, che, approfittando della confusione creata da un incendio, svaligiano una banca. Dopo aver arrestato, come responsabile del "colpo", quattro innocenti (che una frettolosa giuria condanna all'impiccagione), Cahill individua i veri colpevoli, ma attende, per arrestarli, che Billy e Danny comprendano da soli d'aver sbagliato....





