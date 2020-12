Stasera in tv 8 dicembre, su Rai 5 il film Captain Fantastic. La trama

08 dicembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 8 dicembre, a partire dalle ore 21.15 su Rai 5 è in programma il film da titolo Captain Fantastic. Commedia drammatica realizzata nel 2016 negli Stati Uniti, regia di Matt Ross. Del cast fanno parte Viggo Mortensen, George MacKay, Samantha Isler, Annalise Basso. La trama. Se sei padre di sei figli puoi vivere i tuoi sogni? Puoi isolarli nel cuore delle foreste del Nord America, lontano dalla società per cercare di dare loro un'educazione marxista? Si può festeggiare il compleanno di Noam Chomsky, filosofo e anarchico e cercare di rendere i ragazzi colti in tutto e abituarli a sopravvivere solo con la caccia?

