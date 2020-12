Stasera in tv, 8 dicembre, su Rai Movie il film Appuntamento al parco: trama e cast

08 dicembre 2020 a

Stasera in tv, oggi martedì 8 dicembre, su Rai Movie va in onda il film "Appuntamento al parco" (ore 21,20). Pellicola del 2017, genere romantico, coproduzione tra Regno Unito e Belgio, la regia è di Joel Hopkins, nel cast ci sono Diane Keaton, Brendan Gleeson, James Norton, Lesley Manville e Jason Watkins.

La trama: Emily Walters (Diane Keaton), un'anziana e vivace vedova americana, abita in un signorile appartamento di un quartiere londinese sommersa dalla montagna di debiti ereditati dal marito. Per caso la donna scopre che nel parco pubblico vicino a casa sua si aggira Donald Horner (Brendan Gleeson), un vagabondo anticonformista che da anni vive in armonia con la natura in una modesta capanna che si è costruito lui stesso. Incuriosita dalla singolare e burbera personalità dell'uomo, Emily riesce pian piano ad avvicinarlo e si lascia coinvolgere nella sua stravagante esistenza.

