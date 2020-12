"4 Ristoranti", Alessandro Borghese: mamma Bouchet, fratello e moglie. Chi è l'amato chef che ha un profilo Instagram per il suo gatto

08 dicembre 2020 a

Alessandro Borghese è tornato con il "suo" programma 4 Ristoranti su Sky. Puntata inaugurale stasera martedì 8 dicembre 2020 con la sfida delivery di Milano. Lo chef è un personaggio ed è amatissimo, figlio dell’attrice italo-americana Barbara Bouchet e dell’imprenditore napoletano Luigi Borghese, è nato negli Stati Uniti, a San Francisco, il 19 novembre del 1976.

4 Ristoranti 2020, Alessandro Borghese: post con linguaccia prima della puntata dell'8 dicembre. Dedica a Milano e i fan fanno richieste

Borghese, che ha fatto una lunga gavetta, ha aperto a Milano, la sua città, fine 2017 il suo primo ristorante: “AB – Il lusso della semplicità“.

Alessandro Borghese è sposato dal 2009 con Wilma Oliverio, modella e ex valletta di OK Il prezzo è giusto e hanno due splendide figlie: Alexandra e Arizona. Il cuoco ha anche un altro figlio, Gabriel, nato da una precedente relazione. Il fratello Massimiliano, 31 anni, lavora con Alessandro ed è comparso recentemente in trasmissione da Barbara d'Urso su Canale 5.

Oltre al suo profilo Instagram, Alessandro ha aperto anche quello del suo gatto, il seguitissimo Tokio che ieri, alla vigilia della trasmissione dello chef, ha sostenuto la prova di equilibrio e chiede come è quello dei fan (i follower sono più di 15 mila).

Alessandro ha confidato al sito quattrozampe.online che quando viveva a Roma "ne avevo tantissimi, mia madre li amava molto, alla fine ho ceduto e ho preso Tokyo. E ora impazzisco anch’io per lui. Sono una vittima totale: adesso il gatto è parte della famiglia".

