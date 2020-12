Stasera in tv, 8 dicembre, il film Un Natale con amore su Tv8: trama e anticipazioni

08 dicembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, martedì 8 dicembre 2020, su Tv8 va in onda il film "Un Natale con amore" (ore 21,30). Pellicola natalizia americana, del 2018, regia di Michael Robison, nel cast ci sono Kathie Lee Gifford, Paul Campbell, Giles Panton, Natalie Sharp e Jag Bal.



La trama: l'antiquaria Paula accetta la proposta di matrimonio del suo fidanzato Daniel. La ragazza non è molto convinta di sposarsi e sua zia Jane, che ha capito subito tutti suoi dubbi, la invita nella sua casa di Nantucket. Qui conosce l'affascinante Gery e celebra le feste di Natale con lui. Fra i due nasce subito qualcosa ma Paula non se la sente di lasciare Daniel e non riesce a capire quale direzione dare alla sua vita.

