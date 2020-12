Lotteria Italia, il biglietto da 10mila euro estratto oggi martedì 8 dicembre ai Soliti Ignoti

08 dicembre 2020 a

Ancora un biglietto della Lotteria Italia da 10mila euro, come sempre annunciato durante la trasmissione Soliti Ignoti condotta da Amadeus. Il biglietto di questa sera, martedì 8 dicembre, è (in aggiornamento). Ormai è scattato il conto alla rovescia per i tagliandi della Lotteria Italia da 10mila euro. Restano da assegnare soltanto tre premi. Poi ce ne saranno cinque da 20mila, dal 21 dicembre fino al giorno di Natale. L'estrazione più attesa, ovviamente, resta quella della sera del 6 gennaio quando saranno sorteggiati i biglietti da abbinare ai premi di prima categoria. Anche quest'anno il più importante è di cinque milioni di euro.

