Matrimonio a prima vista 2020, Nicole Soria e il fidanzato Marco su Instagram: "Sta partendo il flirt fra Giorgia Pantini e Fulvio"

L'annuncio è di poche ore fa e lo da, sulle stories Instagram, il nuovo fidanzato di Nicole Soria (ex moglie di Andrea Ghiselli in Matrimonio a prima vista 2020 di Real Time), il ternano Marco Rompietti. Marco è abbracciato a Nicole in questo 8 dicembre, la quale gioisce alla rivelazione del suo compagno sul presunto flirt che viene rivelato ai fan.

Matrimonio a prima vista 2020, Luca ex marito di Giorgia su Instagram e la foto con una donna: "Così ti sei fidanzato"

"Ragazzi, ci arrivano segnalazioni che sta partendo il flirt fra Giorgia e Fulvio sulle stories di Instagram, ragazzi stiamo lavorando sotto traccia". Giorgia è Giorgia Pantini (Astel Giorgia su Instagram, ex moglie di Luca in Matrimonio a prima vista 2020), lui come compare scritto nelle stories di Rompietti, è Fulvio Amoruso (Fulvio.Amoruso). Poi in un'altra storia Rompietti afferma: "Fulvio ti sto dando consigli per conquistare Giorgia" e sottolinea qualche errore dell'amico.

