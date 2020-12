Matilde Brandi vittima de Le Iene: il sogno di incontrare Tom Cruise diventa un incubo | Video

08 dicembre 2020 a

E' la splendida Matilde Brandi la vittima dello scherzo della puntata di stasera, 8 dicembre, de Le Iene. Alla vippona del Grande Fratello Vip hanno fatto credere che aveva la possibilità di coronare un suo grande desiderio: incontrare Tom Cruise.

Purtroppo però il suo sogno si è trasformato in un vero e proprio incubo: persino denti neri! Lo scherzo orchestrato da Nicolò De Vitiis si annuncia più divertente che mai, ovviamente non per la vittima che lo ha subito e ovviamente il desiderio di incontrare Tom Cruise non si è avverato. Appuntamento con Le Iene su Italia 1 a partire dalle 21.20.

