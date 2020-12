Stasera in tv 8 dicembre, su Italia 1 tornano Le Iene. Le anticipazioni

08 dicembre 2020 a

Stasera in tv, 8 dicembre, su Italia 1 a partire dalle ore 21.20 appuntamento con Le Iene. Puntata presentata da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino che si annuncia particolarmente intensa. Ampi servizi sul Covid, a partire dal test fai da te che è arrivato negli Stati Uniti in questi giorni: bastano 30 minuti per diagnosticare la positività. Funzionerà? Ma si parlerà anche della vitamina D. Intervista al professor Giancarlo Isaia dell'Università di Torino. Esiste davvero una correlazione con il Covid? Lo studio di Isaia e del ricercatore Henri Diemoz sostiene che le regioni italiane più colpite sono quelle non esposte ai raggi Uv. Attenzione sulla Danimarca che nonostante sia il primo produttore di petrolio in Europa, vuole ridurre del 70% le emissioni nell'atmosfera. Inoltre servizi su Giuseppe Morgante, sfregiato dalla ex con l'acido, e Patrick Ziki, attivista in carcere in Egitto da 10 mesi e condannato ad altri 45 giorni.

