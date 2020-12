4 Ristoranti 2020, Alessandro Borghese: post con linguaccia prima della puntata dell'8 dicembre. Dedica a Milano e i fan fanno richieste

Stasera su Sky l'appuntamento con la sfida all'insegna del delivery

A poche ore dalla prima puntata di 4 Ristoranti 2020 in onda su Sky, stasera martedì 8 dicembre alle ore 21.15 , Alessandro Borghese appare su Instagram con un post che è una dedica d'amore per Milano, la città da cui parte il viaggio che vede sfidarsi 4 locali col delivery.

Un post che ha scatenato i fan dello chef che hanno riempito di commenti l'accounti di Alessandro con richieste anche impensabili. Borghese è nel cuore di Milano e nella foto fa una linguaccia e scrive: "Milano, le nuove avventure di. #Ale4Ristoranti partono da te. Città forte, comprensiva, accogliente, folle e mia! Forza! Questa sera, ore 21.15 Sky Uno!".

In un commento si legge "linguaccia Rock", alcuni inneggiano a Milano e c'è l'immancabile "daje". Poi le richieste di spostare le puntate (cosa che succederà dalla prossima, ovviamente) in altre città anche piccole, segnatamente al Sud: "Avete fatto tremila puntate a Milano, andate nei paesini e nelle regioni meno conosciute". E ancora: "Sempre le stesse città, avrai fatto 10 puntate a Milano e 3 al sud in totale, al sud ci sono più piatti della tradizione, che cavolo".

