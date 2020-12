Stasera in tv 8 dicembre, su La7 diMartedì: anticipazioni e ospiti di Giovanni Floris

08 dicembre 2020 a

Stasera in tv, 8 dicembre, su La7 dalle 21.15 appuntamento con diMartedì, il programma di confronto e approfondimento condotto da Giovanni Floris. L'emergenza Covid e le strategie del governo al centro della puntata di stasera. Ancora una volta verrà ribadita l'importanza di rispettare le regole, evitare assembramenti e limitare i festeggiamenti per non favorire la diffusione del virus. Ma si parlerà anche del vaccino, visto che proprio oggi sono iniziate le somministrazioni nel Regno Unito e che presto partiranno anche negli Stati Uniti. Naturalmente oltre agli aspetti sanitari si parlerà anche delle conseguenze economiche e politiche per la pandemia. Non mancheranno i sondaggi di Nando Paglioncelli, così come gli interventi della ricercatrice Ilaria Capua e della biologa Barbara Gallavotti. (In aggiornamento).

