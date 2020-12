Argo, la storia vera del film: le tensioni Usa-Iran, l'ambasciata, gli ostaggi e la fuga

La pellicola diretta da Ben Affleck ha vinto 3 premi Oscar e incassato 232 milioni di dollari

08 dicembre 2020 a

a

a

Argo - il film in onda stasera 8 dicembre su Canale5 dalle ore 23,35 - è ispirato dal romanzo di memorie Master of Disguise: My Secret Life in the Cia, di Tony Mendez. Si tratta di una storia vera e si riferisce alla cosiddetta Canadian Caper, ovvero l’operazione segreta che portò alla liberazione di sei cittadini americani nell’ambito della crisi degli ostaggi in Iran. Il film, che ha Ben Affleck come regista e protagonista, ha avuto un grandissimo successo guadagnando in tutto il mondo 232 milioni di dollari, ottenendo 7 nomination ai premi Oscar e trionfando in 3 categorie: miglior montaggio, miglior sceneggiatura non originale e miglior film.

Il film Argo su Canale5 in seconda serata. Ben Affleck regista e attore, la trama

La storia vera risale tra la fine del 1979 e l'inizio del 1981. Il 4 novembre del 1979 ebbe inizio la cosiddetta “crisi degli ostaggi”, uno degli eventi storici che più ha condizionato i rapporti tra Stati Uniti e Iran. Alcune centinaia di studenti islamici e attivisti attaccarono l’ambasciata degli Stati Uniti a Teheran e presero in ostaggio 52 dei suoi dipendenti. La liberazione degli ostaggi avvenne solo 444 giorni dopo, al termine di lunghi e complicati negoziati. Il film non racconta cosa accadde alla gran parte degli ostaggi ma segue la storia di sei dipendenti dell'ambasciata che al momento dell’attacco si trovavano nei loro uffici e che riuscirono a non essere fatti prigionieri. E racconta il modo in cui la CIA – con l’aiuto del governo canadese – riuscì a farli fuggire dal paese. Con l'aiuto di professionisti di Hollywood, l'agente Mendez organizzò la fuga dei sei impiegati spacciando se stesso e gli altri come troupe di un film in stile Guerre stellari, appunto "Argo", impegnata in un sopralluogo in Iran.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.