Stasera in tv, 8 dicembre, il film Argo su Canale5. Ben Affleck regista e attore, la trama

08 dicembre 2020 a

Seconda serata tv, oggi martedì 8 dicembre 2020, con il film "Argo" su Canale5 (dalle ore 23,35). Thriller americano del 2012, Ben Affleck è regista e attore principale delle pellicola. Nel cast anche Bryan Cranston, Alan Arkin, John Goodman, Victor Garber, Tate Donovan, Clea DuVall, Scott McNairy e Rory.



La trama: 4 novembre 1979. La rivoluzione iraniana è al culmine e un gruppo di militanti assalta l'ambasciata statunitense a Teheran, prendendo in ostaggio 52 americani. Nel caos che si è generato, approfittando di un attimo di distrazione, sei degli ostaggi riescono a scappare e si rifugiano nella residenza privata dell'ambasciatore canadese Ken Taylor. Sapendo che per loro, qualora scoperti, non vi sarà via di scampo alla morte, la Cia invia sul posto lo specialista Tony Mendez (Ben Affleck), che ha un piano incredibile, ma molto rischioso, per cercare di portarli sani e salvi fuori dall'Iran.

Anno: 2012

Paese: USA

Regia: Ben Affleck

Cast: Ben Affleck, Bryan Cranston, Alan Arkin, John Goodman, Victor Garber, Tate Donovan, Clea DuVall, Scott McNairy, Rory Cochrane, Christopher Denham, Kerry Bishe', Kyle Chandler, Chris Messina, Michael Parks, Adrienne Barbeau

