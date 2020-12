Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci: "Storia d'amore con Francesco Bettuzzi"

Uscita dalla casa più spiata d'Italia la show girl smentisce alcuni flirt ma ne conferma uno

Elisabetta Gregoraci ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip e una volta arrivata in studio ha ripercorso tutti i momenti più belli della sua esperienza nel reality: "Non mi aspettavo di arrivare fino a questo punto. Ho avuto un bel rapporto con tutti". Il conduttore Alfonso Signorini ha poi voluto fare una carrellata di tutti i flirt che le sono stati appioppati durante il reality show.

Il primo è proprio Filippo Nardi, ex gieffino, con il quale la showgirl avrebbe avuto un'avventura di una notte, circa vent'anni fa: "Non è vero niente, io casco dal pero" ha dichiarato l'ex di Briatore che però su Francesco Bettuzzi non può tirarsi indietro. "È stata una storia molto importante, dopo Flavio. Ho sofferto per questo amore, l'ho lasciato io anche se ancora lo amavo. Era un amore quasi malato stavo molto male, si litigava troppo, ma è finita". Smentita categoria invece su Stefano Coletti e Mino Magli.

