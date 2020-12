Una vita, le anticipazioni della puntata in onda oggi martedì 8 dicembre su Canale 5. La trama

08 dicembre 2020 a

Come tutti i giorni su Canale 5, subito dopo Beautiful, la soap di successo Una Vita. Inizio della puntata poco dopo le ore 14. Diamo uno sguardo alle anticipazioni sull'episodio di oggi, martedì 8 dicembre. Perché Lolita e Carmen si stanno comportando così? Antonito ne parla con il padre e i due scoprono che le discussioni tra le donne sono intense. Lolita è furiosa con la suocera che ha criticato Carbahigo e l'ha presa in giro sui rituali. L'ultimo litigio, però, ha fatto riflettere proprio Antonito che con Ramon ora vuole fare di tutto per riportare la pace in famiglia. Non sarà una cosa semplice. E Felicia? E' una brava madre e quindi si sacrifica: accetta un matrimonio anche in assenza di amore, pur di salvare Emilio. Ovviamente anche oggi non mancano i colpi di scena.

