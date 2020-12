Stasera in tv 8 dicembre, su Rete 4 torna Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti di Mario Giordano

08 dicembre 2020 a

Stasera in tv, 8 dicembre, su Rete 4 appuntamento con Fuori dal coro, il talk condotto da Mario Giordano, inizio alle ore 21.20 circa. Giordano torna sulle storie e le testimonianze degli italiani che stanno vivendo in maniera drammatica la seconda ondata di Covid. Non solo i problemi di salute, ma anche quelli legati ad una situazione economica sempre più difficile e alla paura per un futuro incerto.

Al centro del dibattito anche i drammi delle attività commerciali. Ma è prevista anche un'inchiesta sulla mancata preparazione nella gestione di farmaci e mascherine. Inoltre attenzione focalizzata sulla sanità pugliese. Il dibattito toccherà anche il tema del crollo della natalità. Come sempre numerosi e autorevoli gli ospiti tra cui l'economista Carlo Cottarelli; il filosofo Massimo Cacciari; il direttore editoriale di Libero, Vittorio Feltri; la cantante Iva Zanicchi e il giornalista e conduttore Gianluigi Nuzzi.

