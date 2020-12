Stasera in tv 8 dicembre, su Rai 3 Cartabianca: anticipazioni e ospiti di Bianca Berlinguer

08 dicembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 8 dicembre, su Rai 3 torna l'appuntamento con Cartabianca, la trasmissione di approfondimento condotta da Bianca Berlinguer. Come al solito al centro del dibattito la stretta attualità, quindi il discorso verrà focalizzato sull'emergenza che il Paese sta vivendo in questa seconda ondata di Covid. Non soltanto i problemi sanitari, ma anche quelli di carattere economico, nonché le feste di Natale molto particolari che ci aspettano quest'anno. Durante la trasmissione verrà affrontato anche il tema della situazione politica italiana, con la maggioranza sempre meno compatta e la dura posizione di Italia Viva che si aggiunge alle ormai vistose crepe all'interno del Movimento 5 Stelle. Come sempre numerosi e autorevoli gli ospiti (articolo in aggiornamento).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.