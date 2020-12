Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni della puntata dell'8 dicembre: Silvia ha un malore

08 dicembre 2020 a

Va in onda anche oggi - martedì 8 dicembre 2020 - la soap opera Il Paradiso delle Signore. L'appuntamento, come sempre, è su Rai1 alle ore 15,55.

Secondo quelle che sono le anticipazioni, Marcello ha mancato un appuntamento con Roberta e la ragazza è furiosa con lui. Il Barbieri, per nascondere il patto con il Mantovano, è costretto a inventarsi una bugia. Intanto Stefania riferisce a Silvia di aver visto Federico in compagnia della sua nuova famiglia. La Cattaneo, con il cuore a pezzi e convinta di essere stata tagliata fuori dalla vita del figlio, letteralmente sconvolta, ha un malore e viene immediatamente chiamato un medico per soccorrerla.

